Dany Bananinha Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 18:29 | Atualizado 29/01/2021 18:33

Rio - Dany Bananinha resolveu tirar um tempo para conversar com seus seguidores sobre os acontecimentos de 2020. Dany contou que sofreu com as dores da cesárea e descreveu os momentos difíceis ao descobrir que estava com coronavírus.



"De 2020 para cá, eu sofri, viu, e continuo sofrendo", começou. "Nada se compara à recuperação da cesárea. Foi punk! Existem mulheres e mulheres, mas eu sofro muito com dor e para mim foi difícil. Ainda mais no meio de uma pandemia, com tudo fechado, mega sozinha, com a Lara e o Pedro, e foi difícil demais. Depois foi a Covid... sim, Covid, que eu também venci", disse.