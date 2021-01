Gal Gadot, como a Mulher-Maravilha Divulgação

Rio - Lançado nos cinemas e HBO Max ao mesmo tempo, "Mulher-Maravilha 1984" dominou a audiência do streaming nos Estados Unidos. Um mês após o lançamento, a produção derrubou "Soul" do primeiro lugar da lista divulgada pelo instituto Nielsen, equivalente ao Ibope.

Na primeira lista divulgada contando a audiência entre 21 e 27 de dezembro, a primeira colocação estava com "Soul", animação da Disney+ que teve estreia marcada para o mesmo dia do longa, mas a empresa fez uma correção e o filme estrelado por Gal Gadot assumiu o topo, com 2,25 bilhões de minutos vistos.



1) Mulher-Maravilha 1984 (HBO Max): 2,25 bilhões de minutos;

2) Soul (Disney+): 1,67 bilhão;

3) The Office (Netflix): 1,44 bilhão;

4) Bridgerton (Netflix): 1,2 bilhão;

5) O Céu da Meia-Noite (Netflix): 1,11 bilhão;

6) The Mandalorian (Disney+): 1,02 bilhão;

7) O Grinch (Netflix): 705 milhões;

8) The Crown (Netflix): 700 milhões;

9) Grey's Anatomy (Netflix): 691 milhões;

10) Crônicas de Natal: Parte 2 (Netflix): 660 milhões