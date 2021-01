Pedro Scooby Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 19:03 | Atualizado 29/01/2021 19:05

Pedro Scooby se envolveu em uma polêmica nesta sexta-feira. Isso porque, na madrugada de hoje, o surfista publicou diversos Stories, no Instagram, mostrando que estaria fazendo a trilha para a Pedra da Gávea, às 00h37.

Nos Stories, o surfista mostra o relógio marcando o horário e diz: "Nada pra fazer, vamos fazer o que? Subir a Pedra da Gávea. Programinha light. Vamos chegar lá por volta das 3h", explicou Pedro.

Nos Stories seguintes, o surfista mostrou o trajeto do grupo de amigos e, por fim, uma foto no alto da pedra. "Eu sou suspeito pra falar do Rio de Janeiro, mas acho que minha noite passada já fiz muita coisa!".

A aventura de Pedro deu o que falar nas redes sociais, com algumas pessoas discordando da atitude, já que o fechamento da trilha é as 17h. Nas publicações, algumas pessoas chegam a pedir respostas de órgãos públicos.

