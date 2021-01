Camila relembra a ingenuidade de Mafalda: "Me joguei de cabeça" Reprodução

Por iG

Publicado 29/01/2021 19:52 | Atualizado 29/01/2021 19:55

Camila Queiroz se pronunciou no Twitter nesta sexta-feira (29) após os boatos de que teria perdido seu contrato com a Globo por "trair" a emissora com a Netflix . "Gente? Como assim? Eu aqui estudando o texto e me deparo com inverdades sobre verdades", escreveu



De acordo com a Globo, Camila está contratada para fazer "Verdades Secretas 2", porém a atriz não faz mais parte do banco de talentos com longo prazo.