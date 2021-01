Karol Conka Reprodução

Por iG

Publicado 29/01/2021 21:09 | Atualizado 29/01/2021 21:11

Um vídeo de Karol Conká falando sobre o comportamento de nordestinos, por conta do jeito de Juliette, paraibana, de falar alto, com bastante contato físico, viralizou. Conversando com Thaís e Sarah, a cantora relembrou uma vez que explicaram para ela sobre as diferenças culturais entre nordestinos e ela, que é de Curitiba, no Paraná.

Após repercussão do caso, a equipe de Karol soltou uma nota nas redes sociais da artista para explicarem o caso e se desculparem por ela.



