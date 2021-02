Meghan Markle AFP

Rio - Meghan Markle revelou que a mudança na certidão do filho Archie Harrison, de 1 ano, foi uma determinação do Palácio de Buckingham. Em comunicado oficial enviado pelos assessores da atriz ao jornal inglês "Daily Mail", ela lamentou as especulações sobre a alteração do documento e explicando que a mudança foi imposta por oficiais da monarquia.



“A mudança no nome no documento público de 2019 foi ditada pelo Palácio”, dizia o comunicado. “Essa não foi uma determinação de Meghan, duquesa de Sussex, ou do duque de Sussex. Ver esse carnaval de ditos ‘especialistas’ alegando ser uma ‘provocação’ e sugerindo que ela não gostaria de ter o nome na certidão de nascimento seria motivo de risos caso não fosse ofensivo”, completa.