Sowon ao lado do boneco Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 16:05 | Atualizado 01/02/2021 16:08

Rio - Sowon, de 25 anos, integrante do grupo de k-pop GFriend, compartilhou uma imagem ao lado de um manequim com uniforme do regime nazista alemão. Na foto, ela está abraçada e acariciando o boneco. As fotos tiveram repercussão imediata e ela foi alvo de várias críticas nas redes sociais.



Sowon apagou a postagem após a polêmica, mas as imagens continuam circulando na web. A gravadora Source Music liberou um comunicado oficial, informando que o boneco estava nos bastidores da gravação de um show virtual do grupo. Além de alegar que nem a cantora e nem a equipe sabiam que se tratava de um uniforme nazista.