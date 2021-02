Rafa Kalimann Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 16:59 | Atualizado 01/02/2021 17:00

Rafa Kalimann está fazendo campanha para a permanência de Rodolffo no "Big Brother Brasil". O ex-marido da influencer está no primeiro Paredão do reality, ao lado de Kerline e Sarah.

No Twitter, Rafa pediu para os seguidores se engajarem na campanha #ficaRodolffo. "Foco no GShow galera!!! Vamos votaaaar #ficaRodolffo", escreveu no Twitter.

Foco no Gshow galera!!! Vamos votaaaar #ficaRodolffo — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) February 1, 2021

Já nos Stories, do Instagram, Rafa pediu para os seguidores votarem em Kerline ou Sarah. Recentemente, Rafa falou sobre declarar torcida ao ex. Em conversa com a colunista Fabia Oliveira, Rafa afirmou estar feliz pela oportunidade que o ex está tendo, mas revelou que, embora apoie a decisão do cantor e a família dele aqui fora para o que precisarem, está tentando se controlar para não levantar torcida nesta edição. "Já tinha prometido pra mim mesma que eu não iria levantar torcida e iria tentar me conter ao máximo, porque eu acabei de sair do programa e a responsabilidade também aumenta muito".