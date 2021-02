Ana Paula Padrão Divulgação

Por iG

Publicado 01/02/2021 17:27 | Atualizado 01/02/2021 17:29

Desde o fim do programa de Mariana Godói , a Band vem promovendo algumas mudanças na programação. Agora, o projeto da emissora seria um novo programa para Ana Paula Padrão. Foi engavetada a ideia da apresentadora comandar um reality show com jornalistas e o intuito é colocá-la à frente de um programa com documentários e grande reportagens.

Segundo o colunista Fefito, o programa se chamará "Band Repórter" e ocupará uma faixa do horário nobre na programação. Os documentários e reportagens seriam produzidos pela equipe de jornalismo do canal de televisão e também comprados de emissoras estrangeiras, em um formato similar ao "Globo Repórter".





Além da nova atração, Ana Paula Padrão deve voltar ao ar na próxima temporada de "MasterChef". O reality culinário está previsto para retornar no final de maio e a Band está trabalhando para conseguir uma substituta para Paola Carosella. Outro projeto da empresa seria um talk show noturno para Cátia Fonseca, que há anos trabalha na faixa vespertina da programação.