Babu Santana Christoffer Pixinine/Juliana Rocha

Por iG

Publicado 01/02/2021 19:03

Quarto colocado do BBB 20, o ator e ex-BBB Babu Santana contou à revista Vogue Brasil alguns detalhes da participação do programa e falou sobre a edição atual do programa. Quarto colocado, ele conseguiu pagar as dívidas e conseguiu bolsas de estudo para os filhos graças à visibilidade do programa.

Sobre o BBB 21, ele daria uma dica valiosa aos participantes. "Ser autêntico encanta as pessoas, elas gostam daqueles que deixam sua autenticidade nítida. Quando você tenta montar um personagem galgado em algum valor moral ou em algum projeto de execução de trabalho, uma hora a casa cai, ninguém consegue manter uma farsa por 90 dias", afirmou.

Publicidade

"Seja você mesmo que dará tudo certo. Até as pessoas mais polêmicas que passaram pelas edições do Big Brother só tiveram destaque por serem autênticas. As mais queridas então, nem preciso comentar. Todas as pessoas que foram mais queridas nessas 20 edições, todas elas foram autênticas. E é isso. Aproveitem também as festas para matar a fome porque o negócio lá dentro é doido", completou rindo.

fotogaleria

Publicidade

Perguntado se participaria de mais uma edição do Big Brother Brasil, ele disse que voltaria com certeza. "É claro que sim! Minha dúvida existia na primeira vez, mas depois que eu encarei, curti e tudo aconteceu de uma forma tão plena, tão bacana, tão única, apesar da pandemia", disse.

"Tenho um carinho muito grande pelo Big Brother, pela produção, todo mundo me tratou com muito carinho. E por isso eu encararia mais uma sim!", completa.

Publicidade

Sendo quarto lugar, Babu aprendeu muito no programa. "Meu maior aprendizado foi o autocontrole. Pensar duas vezes antes de falar, apesar de que em 90 dias a gente falou alguma besteira, com certeza. Todo mundo teve seu momento de dizer algo que não agradava e contradizia a própria opinião. Aprender a viver com pessoas diferentes de nós mesmos, diferenças em gênero, credo, raça. Aprender a dividir as coisas com o outro, mesmo que esse alheio não lhe seja comum", disse.

A maior frustração de Babu foi por conta da pandemia de covid-19. "Não ter aquela final com todo mundo presente, muitas festas, presenças VIPs, essa foi a maior frustração", conta.