Babu Santana Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 19:34

Rio - O ex-participante do "Big Brother Brasil" Babu Santana relembrou o tempo em que estava no reality logo após a formação do primeiro paredão na noite de domingo. O ator, que foi enviado ao paredão dez vezes, respondeu a um comentário de Felipe Neto.



"Que estranho uma votação sem todo mundo se juntar contra o Babu. Diferente", escreveu Felipe Neto. Em resposta, Babu disse: "Tranquilidade em saber que não vou mais pro paredão".