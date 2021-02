Marília Mendonça reprodução do instagram

Marília Mendonça é outra celebridade que está atenta aos acontecimentos no "Big Brother Brasil 21". No Twitter, a cantora refletiu sobre a imunização dada a alguns participantes antes do jogo começar.

"Esse negócio de imunizar pessoas antes do confinamento mostra o quanto o prejulgamento é algo perigoso, né gente?", escreveu em tuíte.

esse negócio de imunizar pessoas antes do confinamento mostra o quanto o pré-julgamento é algo perigoso, né gente? — marilia TROCA DE CALCADA (@MariliaMReal) February 1, 2021

Além disso, Marília também disse que está aprendendo bastante com essa nova edição do reality.

"Na verdade, me sinto feliz por estar acompanhando justamente esse BBB. Essa edição já está ensinando muita coisa pra todos nós!".

