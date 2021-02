DJ Thai Divulgação

Por Filipe Pavão*

Publicado 02/02/2021 09:48

Rio - Aos 24 anos, DJ Thai coleciona parcerias com nomes de peso da música pop brasileira, como Luísa Sonza, Pocah, Lia Clark, Cleo e MC Carol, com quem lançou “Levanta Mina” em janeiro deste ano. Beatmaker, produtor e compositor, seu trabalho vai do trap ao hip hop, sem esquecer de outras sonoridades. Ele já soma mais de 150 milhões de audições somente no Spotify.

Sua mais recente produção musical é a faixa “Levanta Mina”, primeiro single do próximo disco da MC Carol, intitulado “Borogodó”. Eles já possuem uma parceria de longa data e juntos imprimiram uma sonoridade pop ao novo lançamento para propor reflexões sobre amor próprio, diversidade e respeito, além de questionar os padrões estéticos impostos pela sociedade.

“Essa música tem uma letra forte, política e senti que precisava ser ouvida fora do segmento de funk, por isso optei por uma produção mais pop, para trazer um clima mais leve e aconchegante para quem fosse ouvir”, diz Thai sobre a faixa composta pela funkeira.

Assim como MC Carol, Thai também é da periferia de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, e sua música dialoga com as suas vivências e experiências. Para o artista, a arte cumpre um papel importante ao abordar temas sociais.

“Nós como artistas e músicos temos o dever de abordar assuntos que precisam ser falados na sociedade. Essa música veio para criticar muitos comportamentos que não são mais aceitáveis”, afirma o produtor.

Thai, que arrasta multidões em pistas da Heavy Baile, conta ainda que novos projetos estão sendo idealizados para o ano que se inicia. “Vem muito mais por aí, esse ano tem parcerias pesadíssimas e com certeza mais sons com a Carol. Já estou ansioso”, garante.

“Levanta Mina”

Além da letra marcante e voz potente de MC Carol, Thai ainda destaca a participação da pequena Elis MC, que representa “a figura de uma criança cantando no final da música”. Junto a outras influenciadoras e anônimas, Elis participa do vídeo, que é uma ode à pluralidade de belezas, em especial, das mulheres e pessoas que se identificam com o gênero feminino. “É um filme sobre as infinitas manifestações do belo”, garante a diretora Mariana Jaspe.

“Ao contrário do que muita gente pensa, eu fiz ‘Levanta Mina' pra mim e não apenas para inspirar outras mulheres. Por mais que eu me ame, não há autoestima que aguente você não encontrar uma base no seu tom de pele, uma roupa do seu tamanho numa loja, não se ver na TV e revistas, entre outras coisas no dia a dia que te excluem direta ou indiretamente”, revela MC Carol.

