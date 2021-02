Edu Ferreira/Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 08:49 | Atualizado 02/02/2021 08:53

Rio - Juliann Tavares sempre foi um amante declarado da música e da dança. Como começou a batalhar muito cedo em sua terra natal, Salvador, só começou sua trajetória profissional nas artes aos 20 anos. Montou banda, cursou cinema, cantou em bares e casas de shows e agora lança seu projeto solo com todo capricho, disposição e talento.

fotogaleria

Publicidade

Cercado por importantes nomes da cena pop brasileira, seu primeiro single, "Baile Diferente", chega hoje com um clipe super produzido, dirigido por Dani Alves. O lançamento acontece no poderoso canal KondZilla e em todas as plataformas musicais através da Believe. A faixa, produzida por GUDI em parceria com DJ Keaton, conta com a participação do rapper francês Francky Foss.

Aliás, foi em Paris que Juliann se encontrou profissionalmente. Após uma participação na tradicional Lavage de Madeleine, ele se encantou pela cidade. Entre idas e vindas, trabalhou como garçom na Cidade da Luz, enquanto buscava oportunidades como cantor. Há dois anos, ele teve seu talento reconhecido pelo também baiano Roberto Chaves, um dos maiores agitadores culturais da França. Agora, Robertinho é quem agencia a promissora carreira de Jullian.

Publicidade

"Baile diferente" é apenas o primeiro lançamento do EP de estreia do cantor e compositor que trará ainda produções assinadas por Rafinha e Hitmaker. "Meu som traz uma mistura de funk, reggaeton e música latina em geral", resume. "Para este clipe, trouxemos a ideia de abraçar todos os povos, raças e gêneros no nosso baile", conta Jullian.

Suas referências estão em Michael Jackson, Beyoncé, Bruno Mars, Justin Timberlake, Stromae, Riles, Maluma e Glória Groove. Ele canta, compõe e dança. É antenado e utiliza de sua arte para trazer uma mensagem contra o racismo. Suas músicas já estavam tocando em rádios francesas e seu trabalho reconhecido nas televisões de lá quando estourou a pandemia. Agora Juliann resolveu recomeçar exatamente por onde tudo se iniciou. Na sua Bahia, no seu Brasil e rumo a conquistar o mundo.