Na praia, Marcelo D2 acaricia a barriga da mulher e levanta suspeitas de gravidez

Rio - Marcelo D2, de 53 anos, aproveitou a manhã ensolarada desta terça-feira para curtir uma praia. O cantor esteve na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, acompanhado pela mulher, a produtora Luiza Machado Peixoto, de 33. O casal oficializou a união em fevereiro do ano passado. Marcelo D2 já é pai de Stefan, de 29, Lourdes, de 20, Luca, de 18, e Maria Joana, de 16. Ele também tem dois netos: Giovana e Calki.

