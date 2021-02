Sarah, participante do BBB 21 Divulgação

Publicado 02/02/2021 15:43

Rio - A brasiliense Sarah Andrade, que estava com uma participação morna no "Big Brother Brasil", está no topo da edição desde a noite de segunda-feira. Em menos de 24 horas, a loira conquistou 700 mil seguidores no Instagram e virou um dos assuntos mais falados do Twitter após o Jogo da Discórdia.



O posicionamento de Sarah durante a dinâmica agradou o público. Enquanto a maior parte da casa apontou Lucas Penteado como cancelador, depois da briga na festa do fim de semana, ela decidiu apontar outros participantes no jogo.

Em oposição à Karol Conká e Lumena, Sarah afirmou que não pretende virar as costas para Penteado. Como o comportamento de Conká não está agradando os internautas, a loira ganhou popularidade.