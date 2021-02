Taís Araujo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 16:22 | Atualizado 02/02/2021 16:25

Taís Araújo usou as redes socais para falar o que tem achado do "Big Brother Brasil 21". No Instagram, a atriz compartilhou um vídeo no qual aparece fazendo cara de constrangimento.

"Assisti a um episódio do BBB ontem e fiquei com essa cara! Não era para ser sobre entretenimento gente? Triste e constrangedor. Não achei graça alguma!", escreveu.

Além de Taís, outros famosos como Anitta, Jojo Todynho, Tatá Werneck e Marília Mendonça falaram sobre o que estão achando do reality. No Instagram, Anitta chegou a comparar as atitudes dos participantes da casa com as das pessoas na internet, com sede de "cancelamento". Já Jojo pediu para que Boninho, diretor do programa, tomasse alguma atitude em relação a Karol Conká.