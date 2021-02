Kate Middleton, a duquesa de Cambridge AFP

Rio - Kate Middleton resolveu fazer um desabafo sobre os desafios de cuidar dos filhos durante a quarentena, causada pela pandemia do novo coronavírus. Em videoconferência com mães, pais e educadores sobre saúde mental, a duquesa disse que o acúmulo de tarefas a deixou "exausta" e que precisou assumir outros papéis como cabeleireira e professora.



Segundo Kate, George, Charlotte e Louis não gostaram dos novos papéis desempenhados pela mãe. “Eu me tornei uma cabeleireira no confinamento, para o horror dos meus filhos”, assumiu. Para a revista "People", a esposa de William fez uma avaliação das habilidades como professora de matemática dos filhos e deu a si mesma uma nota baixa. “Obviamente, estou certa!”, admitiu sem se incomodar.



Em um raro momento de afeto público, a duquesa agradeceu por poder contar com William, afirmando que ele é o seu "maior apoio". “É importante para nossos filhos que cuidemos de nós mesmos também. Dedos cruzados, vamos torcer pela positividade, como todos vocês têm dito”, continuou. “Certifique-se de que todos cuidem de si mesmos, é muito difícil priorizar, mas é definitivamente necessário agora mais do que nunca”, completou.