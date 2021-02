Duque e Duquesa de Sussex anunciam a espera de seu primeiro filho, sétimo na linha do trono AFP

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 17:00 | Atualizado 02/02/2021 17:01

Rio - Vivendo nos Estados Unidos desde que decidiram abdicar de seus cargos sêniores na realeza, Harry e Meghan adotaram um discurso que não pode ser feito por pessoas com títulos reais. Analisando esses comportamentos, a autora Angela Levin sugeriu que o príncipe deixe para trás os "atributos" que o torna da realeza e se torne um cidadão norte-americano.



Desde a renúncia, o casal está abordando temas envolvendo questões sociais e políticas. Em junho, Meghan fez um discurso sobre o movimento Black Lives Matter e em setembro os duques quebraram um protocolo no vídeo do especial Time100, da revista Time, ao falarem sobre as eleições dos Estados Unidos.