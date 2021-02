Karol Conká Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 17:22

Rio - Karol Conká teve a primeira vitória na Justiça no processo movido pela empresária Bianka Grismino. Nesta segunda-feira foi negado o pedido da acusação para que a cantora fosse intimada durante o confinamento do "Big Brother Brasil". As informações foram publicadas pelo site "Notícias da TV".



"Observe-se, a propósito, que nem mesmo se alega - aqui- risco de impossibilidade futura de produção da prova; ao passo que o notório regime de confinamento imposto pelo mencionado programa televisivo aos seus participantes, per se, impede seja a citação de Karoline realizada no PROJAC", disse o juiz encarregado do caso.