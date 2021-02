Karol Conká foi ignorada por Tiago Leifert no Jogo da Discórdia e a Web vibrou Reprodução / TV Globo

Publicado 02/02/2021 17:54 | Atualizado 02/02/2021 17:59

Na tarde desta terça-feira, a assessoria de Lucas Penteado se pronunciou, através das redes sociais, sobre os atos que o humorista vem sofrendo dentro do "Big Brother Brasil". De acordo com um comunicado publicado no Twitter, a equipe de Lucas informou que pretende responsabilizar a cantora por "danos oriundos de atos ilícitos".

"Após analisar vídeos com as declarações de Karol Conká, a assessoria do ator Lucas Penteado, participante do 'BBB 21', informa que iniciará os procedimentos que objetivam a responsabilização pelos danos oriundos dos atos ilícitos praticados pela artista. Quanto a demandas que eventualmente possam surgir, nos manifestamos no momento oportuno", disse o comunicado.

