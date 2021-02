Amanda Wanessa Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 18:44 | Atualizado 02/02/2021 18:45

Rio - A cantora gospel Amanda Wanessa, de 33 anos, segue internada na UTI humanizada do hospital Português, em Recife. Amanda sofreu um acidente de carro no início de janeiro, em Rio Formoso, Zona da Mata Sul de Pernambuco. De acordo com uma nota publicada no perfil da cantora no Instagram, ela está estável e evoluindo.



"'Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor' Salmos 31:24. Experimentando o agir de Deus a cada dia, seguimos esperando com fé, confiança e com o coração revestido pela paz que o Senhor nos dá. Ainda na UTI humanizada, nossa querida Amanda Wanessa continua estável e evoluindo bravamente. O tempo é do Senhor, autor da nossa fé, de onde vem nossa força. Obrigada pelo carinho e preocupação. Seguimos em oração. E que este mês, que acaba de se iniciar, seja restaurador para todos nós! Amém? Fé mais fé é igual a milagre'", dizia a nota.