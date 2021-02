Leonardo DiCaprio Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 19:06

Rio - O designer de interiores Megan Weaver, que comanda o programa "Flipping Out" e trabalha com algumas celebridades de Hollywood, revelou que o interior da mansão de Leonardo DiCaprio em Malibu, nos Estados Unidos, era toda decorada com a temática do filme "Titanic", de 1997.



"Quando estava trabalhando para ele, a mãe de Leo me deixou passar uma noite nesta mansão. Eu estava em um relacionamento à distância, e Malibu ficava mais perto do meu namorado. Mas eu não disse para ele que a casa em que ficaríamos era de Leo", contou.