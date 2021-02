Karol Conká e Marcela McGowan Reprodução

Por iG

Publicado 04/02/2021 08:23 | Atualizado 04/02/2021 08:33

São Paulo - Karol Conká vem sendo alvo de críticas por seu posicionamento dentro do "Big Brother Brasil 21", e seu comportamento está reverberando em seu trabalhos fora da casa. O programa "Prazer, feminino", da GNT, que a cantora apresentava com a ex-BBB Marcela Mc Gowan, acabou sendo cancelado. Viajando, Marcela comentou no Twitter sobre tudo o que vem acontecendo.

"Meus dengos, estou numa casa flutuante que tem um problema de internet sério. Mas passando para dizer que estou bem. Tudo tem seus porquês. Eu fiquei mal e confusa com muita coisa, mas sei que nada é sem propósito!", disse no Twitter.

No programa “Prazer, feminino”, Karol Conká e Marcela conversavam sobre temas quentes com diversas convidadas. As duas primeiras temporadas da atração foram exibidas no YouTube do GNT e continuam disponíveis.

“Após analisar vídeos, iniciaremos os procedimentos que objetivam a responsabilização pelos danos oriundos dos atos ilícitos praticados pela artista”, publicaram em nota.

Entenda a polêmica de Penteado com Conká

Antes parceiros de jogo, Karol se irritou quando o ator brigou com vários confinados numa festa. A cantora o definiu até como “abusador”. A partir daí, foram vários xingamentos dirigidos a ele, e ela chegou até a impedi-lo de comer na mesa.

Outros comentários de Karol também lhe renderam uma enxurrada de críticas. Além da treta com Lucas, ela foi acusada nas redes de xenofobia. Curitibana, a cantora afirmou ser “mais educadinha”, comparando-se à paraibana Juliette. Situações assim fizeram a artista perder seguidores no Instagram: já foram mais de 300 mil desde domingo.

Uma apresentação que ela deixou gravada para ser exibida no festival Rec-Beat, de Recife, que será on-line neste ano, foi cancelada. A produção do evento alegou que não compactua com as falas ditas por ela na casa.