Gilberto, do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 21:32 | Atualizado 04/02/2021 21:33

Em uma conversa com Sarah, na tarde desta quinta-feira, Gilberto deu algumas opiniões sobre os participantes do "Big Brother Brasil 21" e fez uma rápida leitura do jogo.

Segundo o brother, ele acha que Karol Conká não é querida pelo público de fora da casa. "Eu acho que ela é a vilã. São detalhes, amiga, e eu estou presente em todos os detalhes", respondeu o doutorando em Economia.

Para ele, a atividade do cancelador foi direcionada a Karol. Além disso, ele acredita que a cantora sairia em um Paredão com Lucas. "Ela é ácida. Ela é a vilã do programa. Quem indicar ela, ganha o programa".