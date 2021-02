Sundae Lecadô Divulgação

Por Priscila Correia

Publicado 05/02/2021 15:03

Um guia prático para o desenvolvimento da linguagem



Essencial para toda família com bebês, crianças com dificuldades no desenvolvimento da fala e para profissionais da saúde e educação, “Aprendendo a falar” é um livro para todos entenderem o processo de se tornar um falante. A autora Juliana Trentini, do canal Fala Fono, do YouTube e Instagram, que é mãe e fonoaudióloga, explica, de forma simples e profunda, esse assunto tão fascinante. A publicação traz, ainda, estratégias para ajudar a criança a ir do balbuciar à fala intencional, apropriada e bem articulada, ou seja, do "gugu-dadá" ao "mamãe, me dá". Ao todo, são 224 páginas coloridas. Para comprar, acesse https://mucheditora.com/products/quando-o-bebe-comeca-falar. O valor sugerido é de R$83,00.



Bloco da Pracinha Virtual



Chico Buarque nos ensinou que “amanhã há de ser outro dia”. E apesar de você, corona, enquanto o futuro não chega, o Bloco da Pracinha segue se reinventando para não deixar passar em branco o seu aniversário de 15 carnavais. Só que, agora, será no YouTube, no canal Barbara Lau Música e Educação, da cantora e educadora musical que faz a direção musical do bloco há seis anos. O Bloco da Pracinha on-line é um projeto contemplado no edital da Lei Aldir Blanc – Ações Locais, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. E neste sábado, dia 6 de fevereiro, a partir das 10h, como é feito tradicionalmente há 15 anos, terá início o Bloco da Pracinha on-line. Serão 10 minutos de muita animação que irão proporcionar a sensação de estar na Pio XI, com Barbara Lau cantando aqueles clássicos que todo mundo gosta, em ritmo de marchinha, como ‘O Sapo não lava o pé’, ‘Mamãe, eu quero’, ‘Dona Aranha’, ‘Borboletinha’, além do Tema do Bloco, especialmente reformulado para esse momento on-line. A ideia é promover a interação entre as famílias e convidar todas as crianças a brincar com seus instrumentos e fantasias, para manter acesso o espírito folião, mesmo que do outro lado da telinha. Para participar, é só entrar no canal Barbara Lau Música e Educação, no YouTube - https://www.youtube.com/channel/UClgnlqE2beUiEiS49ftNJVQ. E as novidades podem ser acompanhadas também pelas redes sociais @BlocodaPracinha (facebook e instagram).



Praia dentro de casa



Para muitos brasileiros, o verão é sinônimo de férias na praia, mas este ano o lazer teve que ser adaptado para a preservar nossa saúde e a de quem amamos. Mesmo assim, a cantora e compositora Elisa Gatti, a Mãe Musical, encontrou um jeito de levar a atmosfera do verão para dentro da casa das famílias através da faixa autoral “A Grande Conchinha”. Junto com a canção, a artista presenteia pais e filhos com um clipe em formato de animação mostra o encantamento de uma menina que, ao chegar à praia, encontra uma conchinha que abriga o barulho do mar. O vídeo tem direção e criação de Bruno Mazzilli, finalização de Maria Clara Santos e Alexandre Teles e arranjo de Bruno Câmara. De forma lúdica, ela vê um universo morando dentro da concha que cabe na palma da sua mão e sempre que duvida se isso é possível, só precisa colocá-la no ouvido para escutar tudo aquilo que sabe nadar e boiar: “A Grande Conchinha" está disponível nas principais plataformas digitais e faz parte do álbum de estreia, intitulado “Não Entendo”, composto por 12 músicas inéditas, entre elas “Tem coisa que não entendendo não", apresentada no ano passado. O Mãe Musical foi idealizado e é diariamente alimentado por Elisa Gatti com músicas autorais que criam conexão entre crianças e cuidadores, transformando as atividades do dia-a-dia em momentos divertidos e de aprendizado. Para assistir ao vídeo, acesse https://www.youtube.com/watch?v=Um6dWzuV-TQ&t=2s ou o Instagram @maemusical



Expo Darwin virtual



Sucesso de público e crítica em 2019, na temporada no Museu do Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, mostra “Darwin – Origens & Evolução” ganha montagem virtual com proposta de ampliar o acesso à informação científica e arte contemporânea para novos públicos. A exposição entra em cartaz online no dia 25 de fevereiro, convidando para uma imersão no mundo de Charles Darwin, naturalista inglês que revolucionou a ciência moderna ao criar a Teoria da Evolução das Espécies. A edição virtual da mostra ganha interface amigável, navegação intuitiva, conteúdos diversos e jogos educativos, sendo concebida para oferecer uma jornada de conhecimento, arte e diversão para públicos de todas as idades. Personagens, fatos históricos, curiosidades e releituras artísticas da famosa teoria dão a tônica dos conteúdos do evento, que propõe um diálogo entre arte e ciência e conta com cerca de 300 peças, entre obras de arte, imagens, jogos, animações e documentos. A exposição completa poderá ser acessada pelo site www.mostradarwin.com.br



Para refletir sobre responsabilidade e organização

O livro-caixinha “Consequências” (Matrix Editora, R$ 37,00) é uma ótima ferramenta para auxiliar pais, educadores e responsáveis a ajudar as crianças a desenvolver valores como empatia, ética, organização, autocuidado e disciplina. A obra contém 50 cartas com questões que propiciam reflexões nas crianças acerca de suas condutas do cotidiano, favorecendo maior compreensão sobre a importância de seus papéis e deveres na criação de um futuro melhor para si mesmas e para os outros, bem como o senso de responsabilidade. O formato da obra tende a chamar a atenção das crianças, que absorvem o conteúdo de maneira lúdica. E também facilita o início de um diálogo que nem sempre é fácil de se conseguir, uma vez que o conteúdo foi cuidadosamente preparado pela psicóloga Rafaelle Benevides. Sem dúvida, uma ferramenta interessante que contribui para a preparação da criança para os desafios da vida adulta.



Literatura por troca de pontos



A Easy Live, fintech do Grupo Dreamers, que disponibiliza lazer e entretenimento para os clientes dos principais programas de fidelidade do país, está com uma novidade que vai agradar as crianças e aos pais. Usuários do Esfera, Itaú Sempre Presente, Iupp, Livelo, Banrisul e Petrobras Premmia podem trocar os pontos por diversos livros infantis da Carochinha Editora. Com mais tempo em casa em função da pandemia do novo coronavírus, os pequenos podem reforçar o hábito da leitura que amplia o vocabulário, traz domínio de ortografia, ajuda na interpretação de texto e desperta um mundo de conhecimento, além de formar cidadãos mais conscientes. Além disso, a leitura pode ser um momento de aproximação entre os filhos e os pais. Entre os títulos disponíveis estão “Meu primeiro bichonário”, “Meu primeiro livro de mindfulness”, “Minhas palavras: dicionário infantil da língua portuguesa”, “Mundo Bita: animais da fazenda”, “Mundo Bita: hora de brincar”, “Resgate animal”, entre outros. Para mais informações, acesse www.easylive.com.br



Cadê o Carnaval?



O famoso bloco que tem levado papais e mamães foliões com seus bebês e crianças para brincar o carnaval de rua agora também é desenho animado. "A Turma do Berço", criada pelo fundador do Berço Elétrico, Diogo Rios, conta as aventuras do garoto Pepi e seu inseparável Berço Beeb, ambos inspirados na história real que deu origem ao bloco. Nessa jornada repleta de fantasias do imaginário infantil, Pepi, junto com a sua amiga Tina, seu irmãozinho Buu, o cachorro Fubá, a estrelinha de brinquedo Ester e o Tum, um instrumento musical que dá ritmo à trajetória musical da animação, saem em busca do Carnaval, que sumiu das ruas por causa do ‘bichinho’ chamado coronavírus. A história conecta e interage com as crianças, assim como com os papais foliões, explicando de maneira didática e lúdica porque neste ano a cidade está em silêncio, sem a alegria dos blocos, e fala da importância de ficar em casa neste momento para não ficar doente. A animação ganhou corpo a partir da constatação de que, de fato, este ano, as celebrações do Carnaval serão restritas. "A nossa proposta é preencher o vazio que o isolamento imposto pela pandemia deixou", afirma Diogo. A estreia de "A Turma do Berço" está marcada para o dia 5 de fevereiro, às 19h, e já está sendo considerada pelos foliões que acompanham a trajetória do Berço Elétrico como o Grito do Carnaval, já que, na semana seguinte, sábado de Carnaval (13/2), o bloco fará uma live, com apresentação da banda tocando o repertório contagiante que mistura marchinhas e ritmos dançantes para que papais, mamães, titios e filhinhos possam curtir a festa em casa. Com produção da Iuhuu Entretenimento e Liquor Media, o primeiro episódio da animação tem cinco minutos de duração e será veiculado no canal do Berço Elétrico no YouTube. Para assistir, acesse https://www.bercoeletrico.com.br . Mais informações no Facebook e Instagram @bercoeletrico



Campanha apoia prefeituras na priorização da primeira infância



Os prefeitos eleitos nos 5.570 municípios brasileiros foram convidados a olhar com atenção para a primeira infância. A Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal enviou cartas a cada um dos gestores empossados, lembrando que as políticas públicas que atendem as crianças pequenas se materializam nos municípios e que o tempo de um mandato corresponde a mais da metade do período correspondente à primeira infância, que vai do nascimento aos seis anos. A instituição reforçou seu apoio aos municípios no aprimoramento das políticas públicas relacionadas à primeira infância, disponibilizando de imediato a série " 100 dias: os primeiros passos pela primeira infância ", conteúdo de quatro guias (Educação, Saúde, Gestão e Orçamento e Parentalidade) e um material complementar exclusivo de orientação para o planejamento do retorno presencial às escolas, com diretrizes objetivas e orientações práticas sobre como formular a gestão para diferentes setores usando as lentes da primeira infância e articulando suas ações com foco nela. A premissa da campanha é que priorizar a primeira infância é fundamental para que todas as crianças tenham pleno desenvolvimento garantido. Como um mandato é mais da metade da primeira infância de uma criança, a instituição ressalta a importância de destaca-la nas principais áreas e, sobretudo, no Plano Plurianual e nas demais leis orçamentárias. Resultado de um trabalho iniciado em 2019, os guias tiveram origem a partir de um minucioso mapeamento dos municípios e das ações de maior impacto voltadas aos cuidados com a primeira infância no Brasil. Sua produção contou com o apoio de especialistas com experiência na gestão pública em diversas áreas e o projeto faz parte da plataforma Primeira Infância Primeiro, que traz dados sobre cobertura de creche, mortalidade infantil, gravidez na adolescência, entre outros dados que totalizam mais de 30 indicadores, de cada um dos 5570 municípios do Brasil.



Pulseira pode ser aliada para volta às aulas em segurança



O retorno das aulas presenciais já é uma realidade em diversas cidades do Brasil e a segurança de alunos e funcionários das escolas se tornou uma preocupação ainda maior. Diante deste cenário, soluções de tecnologias educacionais podem ser um importante aliado no retorno às salas de aula, como a pulseira inteligente Schood, um wearable desenvolvido pela Tecnologia Educacional, braço de educação da Positivo Tecnologia. Lançada em 2019 como uma tecnologia vestível que permite monitorar a chegada de alunos às escolas, presenças em sala de aula e até mesmo auxiliar em compras na cantina sem o uso de dinheiro vivo ou cartões, a Schood foi aprimorada no último ano para auxiliar também no controle de aglomerações, seja na chegada e saída, no recreio ou em qualquer outra situação. A partir de um termômetro instalado na entrada da escola, o sistema realiza a aferição da temperatura de cada estudante, professor ou funcionário, e exibe essa informação no seu visor e a registra no banco de dados do usuário. Assim, é possível, controlar a temperatura corporal de todas as pessoas que acessam a escola, e, consequentemente, dar às escolas a oportunidade de gerenciar e tomar providências de acordo com os protocolos sanitários. Em relação ao monitoramento de aglomerações, o Schood também faz o controle da presença dos usuários por geolocalização, emitindo um alerta caso o espaço exceda o limite de pessoas recomendado. Com esses dados em mãos, os gestores escolares podem evitar situações de risco para o contágio do novo coronavírus e ainda elaborar medidas e estratégias ao longo da retomada e continuidade das aulas presenciais. Integrado ao sistema da cantina, o aparelho incentiva o pagamento cashless, sem a necessidade de uso de cédulas ou cartões, diminuindo o contato entre as pessoas. Outro recurso, o "Tô indo", evita aglomerações na saída da escola, pois informa quando o pai ou responsável está próximo da escola para buscar algum aluno. Além disso, a pulseira inteligente da Tecnologia Educacional envia notificações e alertas relacionados a segurança, como no caso da aproximação de alunos a áreas de risco. Interessados em mais informações sobre o Schood, inclusive sobre o subsídio que, excepcionalmente a Tecnologia Educacional está oferecendo, estão disponíveis em: https://tecnologia.educacional.com.br/



Sabores do Verão

A estação mais quente do ano tem gostinho de Sundae no “Festival de Verão Lecadô”. São três sabores geladinhos: Flocos, Morango com Chantilly e Maracujá com Chocolate (R$ 8,90 cada). O Sundae Lecadô não leva sorvete, mas sim uma fina camada de bolo, creme e pedaços de fruta formando uma textura leve e refrescante. Para complementar, chantilly, granulado de chocolate e castanha que transformam cada copinho em uma delícia gelada para a garotada comer de colherinha. Para saber onde encontrar, acesse www.lecado.com.br



Cotidiano infantil



O PlayKids App anunciou o lançamento de quatro novas séries da Sésamo que, além de envolver pré-escolares, também aborda tópicos importantes na vida cotidiana das crianças. "Corrida da Vila Sésamo" se concentra no desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, enquanto "Yoga dos Monstros" incentiva a atividade física para os pequenos, demonstrando alongamentos e movimentos inspirados em posições do yoga. "Mim querer biscoitos" ajuda as crianças a superar obstáculos e, o "Conselhos da Abby" mostra a crianças como lidar com o medo, a frustração e outros sentimentos. O PlayKids App possui um catálogo de outras séries da Sésamo como "Alfabeto", "Monstros em Rede", "Experimentos do Beto" e "Monster Chef", que incentivam as crianças a desenvolverem habilidades específicas por meio da brincadeira. Cada episódio terá duração média de 2 minutos. Para saber mais, acesse playkids.com/app