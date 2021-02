Virgínia Fonseca reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 17:02 | Atualizado 05/02/2021 17:04

Virginia Fonseca desabafou sobre alguns processos que está passando durante a gravidez. Em um vídeo, a youtuber contou que sofreu depressão logo quando soube que estava grávida.

"Estava com dois meses de gravidez, descobri com cinco semanas. Sempre fui uma pessoa muito vaidosa e me sentia muito feia! Tinha os roxos da cirurgia, todo o processo pós-cirúrgico e o início da gestação. Foi aterrorizante, pior momento da minha vida! Me sentia muito mal", disse.



Atualmente, a youtuber está com seis meses de gravidez. No vídeo, ela ainda contou que não cogitou o aborto. "Nunca passou pela minha cabeça tirar, mas não queria estar grávida e aceitar o neném", explicou.