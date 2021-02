Gilberto, do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 05/02/2021 19:08 | Atualizado 05/02/2021 19:09

Lucas entrou no Quarto do Cordel para falar com Gilberto e Juliette que eles e Sarah precisam se defender para não irem no paredão juntos. Gilberto respondeu que não tem como eles irem juntos e que já sabe quem é a grande mente manipuladora do jogo.