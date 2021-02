Nathalia Dill Reprodução

Publicado 05/02/2021 21:30 | Atualizado 05/02/2021 21:31

Nathalia Dill derreteu os seguidores, nesta sexta-feira, ao postar foto com a filha Eva.

"Meu novo Sextou!", escreveu a atriz.









Recentemente, a atriz publicou as primeiras fotinhos do parto da primeira filha no Instagram. A menina veio ao mundo no dia 28 de dezembro e é fruto do relacionamento da atriz com o músico Pedro Curvello.