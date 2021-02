Lucas BBB 21 Gshow

Publicado 06/02/2021 17:48

Encarando seu segundo castigo do Mostro no "BBB 21", Lucas conversa sobre o Paredão com os confinados do reality show da Globo. O ator chega para Camilla de Lucas e pergunta como foi a reunião de ontem. "Eu vou para o Paredão?", questiona. A influenciadora desconversa e responde: "Não começa, não".



A conversa flui e Camilla pergunta com quem ele gostaria de ir para a berlinda. Lucas dispara: "Nego Di. Eu e ele no Paredão e o Brasil decide. Ele não tem toda razão? Mostra para mim", afirma. Vale lembrar que Carla Diaz é o Anjo da semana e o Juliette está imunizada, após Bil atender o Big Fone e tirar a sister da berlinda.