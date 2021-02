Lumena Gshow

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 21:56

O clima voltou a esquentar na casa do "Big Brother Brasil 21", da Globo. É que Lumena e Carla Diaz voltaram a se estranhar. A baiana, que já tinha conversado com Karol Conká sobre a atriz, confessou que tem ficado incomodada com as atitudes da sister.

"A minha questão com você nunca foi uma questão. Até você ter um itinerário de comportamento. Você chega no lugar e me enquadra. Quando você indaga uma pessoa, é um processo que é muito desconfortável quando acontece na frente das outras pessoas", disparou.

As duas têm uma longa conversa e Carla opina sobre toda a situação: "Lu, acho que você está indo um pouco além". Lumena se defende: "Estou te trazendo porque é uma demanda sua". Mais cedo, a baiana reclamou sobre o jogo e disse estar "chocada" e "entalada" com o jogo. A sister também viu o desabafo de Gil na sala por conta do Queridômetro e riu do brother ao contar a situação para os outros confinados.