Publicado 07/02/2021 14:38

A família de Lucas Penteado se pronunciou nas redes sociais, após o ator e cantor desistir de sua participação no "Big Brother Brasil 21", da Globo, na madrugada deste domingo. A equipe do ator tranquilizou os fãs e prometeu que ele receberá todos os cuidados necessários.



"É com muita tristeza que confirmamos a saída do Lucas do reality BBB. Nosso garoto não aguentou a pressão das articulações e armações contra ele no jogo, assim como muitos não suportam aqui fora do jogo", disse um comunicado.

A saída de Lucas gerou uma grande mobilização de internautas, que mandaram diversas menagens de carinho para o ex-brother. A família também agradeceu as manifestações. "Vamos emanar muita energia positiva pra ele, e tenho certeza que ele estará feliz em saber que vocês estão aqui. Muito obrigado à todxs vocês. Lucas não esta só, e agora é hora da gente colocar ele no nosso potinho e cuidar".



Após noite tensa e de discussões durante a madrugada, Lucas Penteado não aguentou as ofensas e pediu para sair do "Big Brother Brasil 21" na manhã deste domingo. Pouco depois da Festa Holi festival, em que protagonizou cena de beijo com Gilberto e revelou sua bissexualidade, o ator arrumou as malas e entrou no confessionário. A saída do participante foi confirmada pelo Boninho, diretor do reality, logo em seguida.