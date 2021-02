Fernanda Paes Leme Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 20:23 | Atualizado 07/02/2021 20:24

Depois de assumir o namoro durante viagem para Fernando de Noronha, Fernanda Paes Leme não está economizando nos cliques românticos com Victor Sampaio. A atriz e apresentadora, que viajou para o sítio do amado no final da semana, mostrou que os dois já estão de volta a São Paulo passando o domingo juntinhos com os pets.

"Ai, ai esse é meu domingo", escreveu Paes Leme na legenda da publicação, na tarde deste domingo, acompanhando a frase com um emoji de coração. Nos comentários, os seguidores não pouparam comentários elogiando o casal, que também ganhou atenção dos amigos da atriz, como Bruno Gagliasso. "Se deram bem????", perguntou o ator sobre o encontro dos cachorros do casal.

