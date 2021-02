Lucas e Babu Santana Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 20:36

Intitulado como "paizão" do Big Brother Brasil 20", Babu Santana postou um vídeo em apoio a Lucas Penteado, que deixou o "BBB21", após uma série de polêmicas destro da casa mais vigiada do país. Em solidariedade ao amigo, Babu disse que está muito triste acompanhando a história do Lucas.

"Vem, meu filho que a gente te abraça. Vem que aqui só vai ter chamego, amor e carinho", postou o ator, em apoio ao rapaz. Lucas desistiu de sua participação no "BBB 21", após entrar em discussões com diversos confinados.



Publicidade

Após deixar o programa, Lucas foi recebido e acolhido com festa por fãs ao chegar ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio. O rapaz posou para fotos no terminal antes de seguir de volta para casa, em São Paulo. No início da noite, ele chegou em sua residência e foi recebido com carinho pelos colegas do condomínio.