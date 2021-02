Por iG

Publicado 08/02/2021 10:51 | Atualizado 08/02/2021 11:03

São Paulo - Anitta é uma das famosas que não para de comentar o "BBB 21". Após dizer que não pode mais namorar o participante Arthur , se indignar com o paredão formado e os rumos do reality, a cantora teve a ideia de criar um reality show alternativo. "Ok, chega. Estou indo pro Brasil. Acabou a palhaçada", brincou a funkeira, no Twitter, antes de fazer o anuncio.