Falcão e o Soldado Invernal Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 14:42

Rio - A Disney+ levou a Marvel para o Super Bowl. No intervalo do evento, o trailer da nova série "Falcão e o Soldado Infernal" foi divulgado na noite deste domingo. Com seis episódios, a produção é estrelada por Anthony Mackie e Sebastian Stan, com previsão de estreia para março.



A Marvel Studios apresentou alguns programas no mês passado como "WandaVision". Mais cinco produções estão programadas para estrear até o final do ano. Além de "Falcão e o Soldado Invernal", "Ms. Marvel", "Hawkeye" e "What Ig?" estão na lista.