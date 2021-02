Deborah Secco. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 15:46 | Atualizado 08/02/2021 15:47

Deborah Secco faz parte do time de famosos que estão acompanhando de perto as emoções do "Big Brother Brasil 21". No Instagram, Deborah Secco fez um pedido especial a Boninho, sobre o Paredão formado neste domingo entre Arcrebiano, Juliette e Gilberto.

Em uma publicação, a atriz falou: "Aqui pensando que era só cancelarem essa prova de bate e volta e fazer o paredão quádruplo... Vai, Boninho. Nunca te pedi nada", brincou a atriz.







Além de Deborah, outros famosos também estão dando suas opiniões sobre o reality. A exemplo disso, no último sábado, com a saída de Lucas Penteado, várias celebridades foram às redes prestar apoio ao humorista, como Camila Pitanga, Jonathan Azevedo, Rafa Kalimann, Kevinho, Neymar, e outros.