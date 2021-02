Agentes se queixam de tarefas "domésticas", como pegar café em restaurantes de fast-food e fazer compras no supermercado Michele Spatari / AFP

Publicado 08/02/2021 15:47 | Atualizado 08/02/2021 15:49

Rio - Harry e Meghan Markle quebraram o protocolo real ao fazerem uma reunião por teleconferência com o governador da Califórnia, Gavin Newsom. Segundo o jornal inglês "Daily Express", há um memorando da equipe de Newsom que informa a reunião em outubro de 2020, o que vai contra ao não envolvimento em questões políticas.



Newsom, de 53 anos, faz parte do Partido Democrata e é ex-prefeito de São Francisco, além de concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2020. O memorando divulgado pela imprensa descreve o encontro como "intridutório". Após o vazamento da reunião, os assessores do governador emitiram um comunicado dizendo: “Não comentamos o conteúdo dos encontros entre o governador e sua equipe ou indivíduos privados”.