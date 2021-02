Flay Divulgação

Flay realizou um camping de composição com compositores renomados no último fim de semana, no Rio de Janeiro. Segundo a cantora, a reunião rendeu bons frutos e promete surpresa para os fãs.

"Aproveitei o pouco tempo que tinha no Rio, depois de um dia inteiro de gravação, e montamos o camping de composição com a Bárbara Dias, Mari Eis, Lary, Juliano Moreira, LK, Bruna Souza e Dougie. Só fera! Foi um encontro que rendeu muita coisa boa. Viramos a madrugada escrevendo juntos, somando ideias e talentos. Arrisco dizer que tenho o primeiro hit da minha carreira e estou morrendo de ansiedade para colocar ele no mundo", comenta.

O time de peso reuniu compositores que já fizeram músicas para artistas como Wanessa, Melim, Clau, Rebecca, 3030 e Rouge. O encontro aconteceu no estúdio Fibras e rendeu diversas músicas ao estilo da paraibana, mas com muitas referências de outros gêneros musicais, afirmando a sua versatilidade.



O planejamento de Flay para 2021 está apenas começando, a cantora promete entregar aos fãs muita música ainda no primeiro semestre do ano, e já tem novos encontros com compositores para escrever ainda mais hits.



"Estou seguindo uma agenda de planejamento intensa, que precisa de muita dedicação, trabalho e persistência. Este ano vai ser de muita música e trabalho. Não quero parar. Me descobri uma workaholic", explica Flay.