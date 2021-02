Sonia Abrão Reprodução

No "A Tarde É Sua" desta segunda-feira, Sonia Abrão criticou algumas posturas de Projota dentro do "Big Brother Brasil". A apresentadora comentou, também, o fato do cantor sempre citar Chorão e fez uma comparação entre o primo e o brother.

"Me incomoda profundamente ver ele falar tanto no Chorão, porque pra mim agora é muito claro. Projota, você nunca vai chegar aos pés do Chorão, não como artista, mas como ser humano. Chorão teria tido com o Lucas a mesma conversa com o Lucas, mas ele jamais viraria as costas", começou a apresentadora.

Para exemplificar, Sonia contou como Chorão era com as pessoas mais próximas. "Ele sempre foi um homem de palavra. Ele era um ser humano de primeira qualidade. Ele era uma doce fera, não abandonava as pessoas. Jamais faria parte do grupo do mal. Ele pegava pessoas da rua para levar ao hospital. Ele não aguentava ver o sofrimento dos outros. Se você é tão fã do meu primo, fique sabendo: você pode aplaudir ele, mas pode, também, entender que você jamais vai chegar aos pés do Chorão como ser humano. Ele nunca traiu os amigos, nunca abandonou ninguém da família. Não venha agora tirar lasquinha em cima disso, porque não vai conseguir".