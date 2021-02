Guga Chacra Reprodução de TV

Publicado 08/02/2021 17:02 | Atualizado 08/02/2021 17:02

Rio - Uma lanchonete em Vila Velha, Espírito Santo, se inspirou em Guga Chacra para batizar um dos sanduíches do estabelecimento. A Alcides Hamburgueria & Empanadas fez um trocadilho com o visual do jornalista e deu o nome de Cabelo do Guga Chacra para um dos lances.



No cardápio, o lanche é descrito como: um hambúrguer de carne bovina de 150g feito na brasa, sobrecoxa defumada, maionese de chimichurri, bacon, cebola e molho barbecue. Na ilustração, o lanche aparece bagunçado.