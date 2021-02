Carolina Dieckmann Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 19:02 | Atualizado 08/02/2021 19:04

Carolina Dieckmann compartilhou com os seguidores sua reação ao rever a cena em que Camila, sua personagem em "Laços de Família", raspa a cabeça por causa de uma Leucemia.

"Não tem filtro. Só choro. Ai, Camila... Obrigada!", escreveu a atriz no Instagram.







"Laços de Família" está no ar no "Vale a Pena Ver de Novo". Recentemente, a atriz comentou como foi o processo de ficar careca para a novela. "Essa cena sempre vai ter um impacto grande para mim, pois envolve muitos outros sentimentos. Meus medos e inseguranças, orgulho de ter enfrentado tantas emoções fortes sendo tão nova... tenho muita memória emotiva em mim. Esse momento ficou gravado na minha trajetória como um rito de passagem, uma iniciação. E fico mais realizada ainda que a cena não tenha sido forte só para mim. Às vezes a gente faz cenas que são muito impactantes para quem está fazendo e para quem está no set, mas, quando ela passa na televisão, não tem essa mesma força. E eu fico muito feliz que essa cena, com essa importância para minha vida e carreira, tenha sido também tão marcante para várias pessoas".