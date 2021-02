Nego Di e Jojo Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 20:59

Em uma conversa com Projota, Karol Conká e Pocah, na tarde desta segunda-feira, Nego Di revelou um desejo de conhecer Jojo Todynho, vencedora da última edição de "A Fazenda".

"Alô Jojo Todynho, me apresenta a Jojo, você conhece? Eu gosto muito da Jojo", pediu o humorista. Karol, que conhece a cantora, disse que iria apresentar os dois.

Do lado de fora da casa, Jojo soube do pedido do brother e respondeu. "Quero não, quero não, quero conhecer não. Não, quero não conhecer não. Distância!", disse a funkeira no Instagram.