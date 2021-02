Por O Dia

Publicado 09/02/2021 14:40 | Atualizado 09/02/2021 14:52

Rio - Sam Asghari, namorado de Britney Spears, resolveu quebrar o silêncio para mostrar apoio à cantora. Após o documentário "Framing Britney Spears", lançado nesta semana envolvendo a vida da estrela e toda polêmica sobre o processo de tutela que foi colocada, na qual Jaime Spears se tornou responsável pela filha, o dançarino disse que apesar dos pontos negativos, é grato pelo apoio dos fãs.



"Eu sempre quis nada além do melhor para minha cara-metade e continuarei a apoiá-la em seus sonhos e na criação do futuro que ela deseja e merece", disse em entrevista à revista "People". "Eu sou grato por todo o amor e apoio que ela está recebendo de seus fãs em todo o mundo, e estou ansioso por um futuro normal e incrível juntos", continuou.

Sam, que conheceu a cantora no set de gravação do clipe "Slumber Party", em 2016, sentiu que precisava demonstrar publicamente seu apoio depois que a produção não-autorizada foi lançada. O documentário foi produzido pelo jornal "The New York Times", acompanhando a carreira de Britney, com um foco maior na polêmica tutela e o movimento #FreeBritney, que surgiu após Jaime continuar como tutor da cantora. Jaime foi nomeado após Britney ser hospitalizada para tratamento psiquiátrico.