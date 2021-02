Por O Dia

Publicado 09/02/2021 15:11

Rio - A socialite Paris Hilton, de 39 anos, compareceu a um tribunal de Utah, nos Estados Unidos, para testemunhar contra o internato que morou durante a adolescência. Em relatos desta segunda-feira, Paris disse que sofreu abusos físicos e psicológicos em Provo Canyon School.



"Meu nome é Paris Hilton, sou uma sobrevivente de abuso institucional e falo hoje em nome de centenas de milhares de crianças atualmente em instituições de cuidados residenciais nos Estados Unidos", disse no depoimento. "Nos últimos 20 anos, tenho um pesadelo recorrente no qual sou sequestrada no meio da noite por dois estranhos e sou revistada e trancada em uma instalação. Gostaria de poder dizer que esse pesadelo assustador foi apenas um sonho, mas não foi", continuou.

Paris também revelou que funcionários da instituição obrigaram ela a consumir medicamentos que a deixavam "entorpecida e exausta". "Não respirei ar fresco nem vi a luz do sol por 11 meses", acrescentou. "A privacidade era zero: toda vez que eu usava o banheiro ou tomava banho, era monitorada. Aos 16 anos, como uma criança, sentia os olhos penetrantes deles fitando meu corpo nu. Eu era apenas uma criança e me sentia violada todos os dias", completou.A DJ pediu para que o colégio seja monitorado mais de perto pelas autoridades, além de admitir que ainda tem dificuldade para falar sobre o trauma. "Falar de algo tão pessoal era e ainda é assustador. E eu não posso dormir à noite sabendo que há crianças que estão sofrendo os mesmos abusos que eu e tantos outros passamos. Nem vocês podem. Eu sou a prova de que dinheiro não protege contra abuso", explicou.Hilton, que é herdeira do milionário Richard Hilton, se emocionou ao relatar momentos vividos no Provo Canyon School, local que estudou quando tinha 17 anos, segundo o site "People". Paris falou sobre os momentos traumáticos pela primeira vez em 2020, no documentário "This Is Paris".Após revelar os abusos, Paris comentou à imprensa que os funcionários do internato faziam bullying com ela. "Acho que o objetivo deles era nos derrubar. E eles eram fisicamente abusivos, nos batiam e nos estrangulavam. Eles queriam assustar as crianças para que ficássemos com muito medo de desobedecê-los”, completou.Em nota enviada à revista "People", o internato declarou: "Inaugurada originalmente em 1971, a Provo Canyon School foi vendida por sua propriedade anterior em agosto de 2000. Portanto, não podemos comentar sobre as operações ou experiências dos pacientes antes dessa época".