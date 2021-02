Harry e Meghan Markle Reprodução

Publicado 09/02/2021 16:35 | Atualizado 09/02/2021 16:43

Rio - Harry e Meghan Markle surpreenderam alunos durante uma aula de online da "Get Lit", organização de poesia para jovens. Antes da aparição, o casal passou os últimos meses em quarentena na Califórnia junto com o filho Archie.



A organização compartilhou a notícia nas redes sociais. "Adivinha quem surpreendeu nossa aula de poesia neste fim de semana?!", escreveu. "Foi o melhor fim de semana do mundo! O Príncipe Harry e Meghan, Duque e a Duquesa de Sussex, foram mágicos, gentis e interessados em poesia! A Duquesa até compartilhou alguns de seus versos de poesia favoritos. Somos muito gratos por sua visita em homenagem ao Mês da História Negra. É a experiência mais épica da história do Get Lit!!!", completou.

O repórter Omid Scobie compartilhou a imagem no Twitter afirmando que o casal se juntou à classe. "A raiz da decisão de vir é porque em algum momento de suas vidas, eles foram impactados por um poema", disse. "E quem quer que tenha escrito aquele poema em algum momento pensou consigo mesmo: 'Isso importa mesmo? Alguém está ouvindo?' E compartilhou de qualquer maneira", encerrou.

