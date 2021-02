Erika Schneider Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 18:09 | Atualizado 09/02/2021 19:31

Depois de fazer parte do balé do "Domingão do Faustão" por quase 8 anos, Erika Schneider não é mais integrante do programa dominical. Ela, que foi demitida junto com outras bailarinas no dia 29 de janeiro, já aguardava a decisão da emissora.