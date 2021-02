Tiago Abravanel Divulgação/Tavinho Costa

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 19:56

Rio - Cotado pela web para substituir Fausto Silva, que deixará a Globo no final do ano, Tiago Abravanel reconhece que é uma responsabilidade grande. Mesmo negando que a emissora tenha feito um convite, o ator brincou avisando que está à disposição.



O apresentador foi citado pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, durante o programa "A Tarde É Sua", da RedeTV!. Segundo Alessandro, a Globo tem interesse no neto de Silvio Santos.