Anitta posa com fãs ao desembarcar em aeroporto do Rio

Rio - Anitta desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio, na manhã desta quarta-feira, após passar uma temporada em Miami, nos Estados Unidos. Usando um modelito da grife Balenciaga e máscara de proteção contra o coronavírus, Anitta fez pose para os fotógrafos e também posou ao lado dos fãs que a aguardavam no local.

Recentemente, Anitta se empolgou assistindo ao "BBB 21" e disse que iria criar um reality show assim que voltasse ao país. Nesta terça-feira, a cantora afirmou que o projeto vai mesmo sair do papel. Na atração, Anitta e mais nove pessoas ficarão isolados em uma ilha e terão que cumprir diferentes tarefas e desafios.

As gravações do reality show de Anitta devem começar na próxima quarta-feira e os episódios serão transmitidos pelo Instagram. A cantora deve divulgar a lista de convidados ao longo da semana nas redes sociais.

