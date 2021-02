Pandemia altera calendário de lançamento da indústria geek Reprodução: ToyArk

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 13:24 | Atualizado 10/02/2021 13:45

Rio - Com o cancelamento da maior feira de brinquedos no mundo, a NY Toy Fair, que normalmente acontece no mês de fevereiro em Nova York, as empresas tiveram que inovar na hora de vender. De acordo com dados da NPD Group, uma empresa americana de pesquisa de mercado, em 2020 a indústria de brinquedos disparou em vendas, superando em 16% os números de 2019.

Porém, ser um colecionador de action figures continua não sendo uma missão fácil para quem mora no Brasil, já que boa parte das marcas e empresas que fazem brinquedos colecionáveis são do exterior como aponta Carol Zara, uma colecionadora e empreendedora brasileira que atualmente mora no exterior. Ela traz as inovações mais interessantes que as empresas prepararam para 2021.

Funko

Por conta da pandemia, a empresa está realizando as próprias convenções virtuais para anunciar os próximos lançamentos. A primeira edição da Funko Fair aconteceu nas duas últimas semanas de janeiro. Foi nesse superevento que apresentaram os novos produtos das diversas linhas da empresa. “Os bonecos da Funko são um sucesso no Brasil. Estou na torcida para que não demorem muito para chegar ao país!”, comenta Carol. Entre os anúncios estão novos Funkos de Pokémon, Dragon Ball Z, Tartarugas Ninja, e até da Britney Spears!



Hot Toys

A fabricante de bonecos e colecionáveis de luxo é conhecida por produzir action figures com uma riqueza de detalhes muito impressionante. Baseados no filme Batman Eternamente (1995), o homem-morcego e o companheiro Robin são os dois novos lançamentos da Hot Toys, e seguem o padrão de bonecos super-realistas. A empresa se manteve fiel ao design dos trajes e à caracterização dada aos atores no filme. Os fãs não deixaram escapar um detalhe muito peculiar, porém: nas redes sociais, muitos têm comentado sobre o tamanho dos “atributos” no boneco do Robin, o que está ajudando a viralizar a notícia desse lançamento. Eita!



Super7

A Super7 foi criada em 2001 por Brian Flynn por conta da obsessão dele por brinquedos japoneses vintage. Em conversa com Carol Zara, Flynn comentou sobre como 2020 mudou os planos da Super7. “Apesar dos eventos virtuais serem mais lucrativos por não terem vários tipos de despesas, também são mais difíceis para atraírem novos colecionadores. No fim do ano, terminamos onde tínhamos planejado, mas definitivamente depois de trilhar um caminho muito diferente do que esperávamos”, diz ele.



Neste ano, o lançamento de um novo produto da linha de Thundercats causou polêmica: os fãs se assustaram com o preço de 450 dólares cobrados pelo Thundertank, uma espécie de veículo que comporta vários bonecos dentro. Segundo o que o próprio Brian Flynn disse em seu Instagram, a produção de uma peça como essas demanda tempo, esforço e uma grande quantidade de peças e, por isso, o preço mais alto. “Sabemos que o desejo de colecionar é muito emocional, e nem sempre o nosso cliente tem dinheiro o suficiente para suprir esse desejo. Por isso, pensamos em oferecer um caminho mais fácil para o colecionador possuir uma action figure mais cara, que é o plano de parcelamento. Isso facilita muito a compra dos nossos clientes”, explica Brian.



McFarlane Toys



A empresa foi criada em 1994 por Todd McFarlane, depois que ele se tornou um grande astro dos quadrinhos, consequência do trabalho com o Homem-Aranha nos quadrinhos da Marvel Comics. A McFarlane Toys produz action figures de personagens de diversos temas, como filmes e esportes. Por causa da fama no Instagram, Todd usa a plataforma para se comunicar diretamente com os colecionadores de forma amigável e bastante próxima. Dentre os lançamentos anunciados por ele, está a Gold Label Collection, uma série de figuras limitadas, o que dá aos consumidores uma sensação de urgência. Segundo o próprio Todd, poder trabalhar com isso o faz se sentir como uma criança novamente. O diretor executivo ainda ressalta que o principal objetivo da empresa para esse ano é criar as melhores action figures do multiverso da DC que o mundo já viu!



NECA



Outro grande nome da indústria das action figures tem como dono Joel Weinshanker, sócio-gerente da Elvis Presley Enterprises. Um dos principais lançamentos da NECA para 2021 envolve uma personagem bem requisitada pelos seguidores da marca, a Greta Gremlin do filme Gremlins 2: A Nova Turma. “Essa eu realmente vou ter que comprar. É um colecionável único e difícil de achar pra quem gosta dos Gremlins, então não vou conseguir resistir!”, comenta Carol.

Boss Fight Studio



A BFS é fruto da imaginação e dedicação de ex-funcionários da Hasbro, fabricante de jogos famosos como o Monopoly. Carol Zara teve a oportunidade de conversar com alguns deles e entender quais são os planos para 2021. Segundo o sócio e diretor de arte Andrew Franks, uma das novidades da empresa para este ano será a linha de figuras articuladas baseadas na versão clássica da animação do Popeye. Já para Erik Arana, sócio e diretor de arte, desenvolver uma linha para o Tarzan foi um projeto divertido. “As figuras de ação do Tarzan e da Jane serão adições muito divertidas para a nossa empresa”, diz ele.

Ainda dentre os lançamentos, estão previstas linhas de Flash Gordon, The Umbrella Academy e outras. “O ano que se passou nos trouxe uma série de desafios, mas a Boss Fight continuou avançando, lançando grandes anúncios, trabalhando em vários designs de novos produtos, e focando em novas formas de surpreender nossos clientes” finaliza Catrina, sócia e diretora de arte na Boss Fight.